Lancement du livre Reconfigurations en présence de l’artiste Matthew Tammaro Maison Européenne de la Photographie Paris

Cette rencontre sera l’occasion de découvrir l’univers singulier de Matthew Tammaro et d’explorer les enjeux esthétiques et conceptuels de son travail sur le corps, l’intimité et la perception. Elle fait également écho à l’exposition Edward Weston – Modernité révélée, présentée à la MEP jusqu’au 25 janvier 2026, qui interroge elle aussi les formes et les codes de la photographie de nu.

Reconfigurations est un album non relié de photographies en noir et blanc qui interroge et reconfigure les codes établis de la photographie de nu.

Réalisées dans l’intimité d’arrières-salles et d’appartements, ces images présentent les corps comme des lieux de distorsion et de désir, entraînant le spectateur dans un acte de regard à la fois intime et déroutant.

L’œuvre s’inscrit dans la lignée du surréalisme et de sa fascination pour la métamorphose et le déplacement. Grâce à un objectif à champ divisé — capable de maintenir simultanément deux plans de netteté — les photographies plient le corps sur lui-même, brouillant les frontières entre proximité et distance, entre sensualité et grotesque. Chaque tirage attire l’œil plus près, pour aussitôt le faire basculer vers une inquiétante étrangeté.

Composé de 18 tirages non reliés, Reconfigurations évoque également l’histoire du portfolio artistique. Une couverture noire en texture veloutée dissimule les feuillets libres, incitant le spectateur à toucher, réorganiser et recomposer l’ensemble. Le portfolio apparaît comme un dispositif de dissimulation et de dévoilement, en perpétuelle transformation.

La discussion sera suivie d’une session de dédicace à la librairie à partir de 18h.

À l’occasion de Paris Photo, la MEP propose une programmation spéciale qui célèbre la photographie, dont un lancement du livre Reconfigurations de l’artiste Matthew Tammaro, publié chez Oui Non Éditions. Il sera en discussion avec Anitra Lourie, contributrice du texte du livre, ainsi qu’Angélique Pilière, éditrice et directrice artistique.

Le samedi 15 novembre 2025

de 17h00 à 18h30

payant

De 0 à 14€.

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/lancement-du-livre-reconfigurations-en-presence-de-lartiste-matthew-tammaro/