LANCEMENT DU MAGAZINE PREMIER EXEMPLAIRE DUNIYA Muret mardi 24 mars 2026.

Début : 2026-03-24 19:00:00
fin : 2026-03-24 22:00:00

2026-03-24

Inscrivez- vous pour participé à cette soirée de lancement du magazine Premier Exemplaire, mettant en valeur le travail de jeunes photographes, suivie de repas partagés
Soirée de lancement du numéro #011 Fêlures de Premier Exemplaire Magazine, magazine indépendant dédié à la jeune photographie contemporaine. Fondé par la photographe Maëva Benaiche, le magazine met en lumière des artistes émergents à travers des images sensibles et engagées. Présentation du numéro, projection et moment convivial rythmeront la soirée.   .

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96  duniyamuret@gmail.com

English :

Sign up to take part in the evening launch of Premier Exemplaire magazine, featuring the work of young photographers, followed by a shared meal

