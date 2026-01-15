LANCEMENT DU MAGAZINE PREMIER EXEMPLAIRE DUNIYA Muret

LANCEMENT DU MAGAZINE PREMIER EXEMPLAIRE

Début : 2026-03-24 19:00:00

fin : 2026-03-24 22:00:00

2026-03-24

Inscrivez- vous pour participé à cette soirée de lancement du magazine Premier Exemplaire, mettant en valeur le travail de jeunes photographes, suivie de repas partagés

Soirée de lancement du numéro #011 Fêlures de Premier Exemplaire Magazine, magazine indépendant dédié à la jeune photographie contemporaine. Fondé par la photographe Maëva Benaiche, le magazine met en lumière des artistes émergents à travers des images sensibles et engagées. Présentation du numéro, projection et moment convivial rythmeront la soirée. .

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne

English :

Sign up to take part in the evening launch of Premier Exemplaire magazine, featuring the work of young photographers, followed by a shared meal

