LANCEMENT DU MARCHÉ DE NOËL Perpignan vendredi 28 novembre 2025.
Quai Sébastien Vauban Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-28 10:30:00
fin : 2025-11-30 22:30:00
2025-11-28
Sur le Quai Sébastien Vauban, Lancement du Marché de Noel.
Quai Sébastien Vauban Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
English :
On the Quai Sébastien Vauban, launch of the Christmas Market.
German :
Auf dem Quai Sébastien Vauban, Start des Weihnachtsmarktes.
Italiano :
Sul Quai Sébastien Vauban, lancio del mercatino di Natale.
Espanol :
En el Quai Sébastien Vauban, inauguración del Mercado de Navidad.
L’événement LANCEMENT DU MARCHÉ DE NOËL Perpignan a été mis à jour le 2025-11-18 par PERPIGNAN TOURISME