Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LANCEMENT DU MARCHÉ DE NOËL Perpignan

LANCEMENT DU MARCHÉ DE NOËL

LANCEMENT DU MARCHÉ DE NOËL Perpignan vendredi 28 novembre 2025.

LANCEMENT DU MARCHÉ DE NOËL

Quai Sébastien Vauban Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 10:30:00
fin : 2025-11-30 22:30:00

Date(s) :
2025-11-28

Sur le Quai Sébastien Vauban, Lancement du Marché de Noel.
  .

Quai Sébastien Vauban Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

English :

On the Quai Sébastien Vauban, launch of the Christmas Market.

German :

Auf dem Quai Sébastien Vauban, Start des Weihnachtsmarktes.

Italiano :

Sul Quai Sébastien Vauban, lancio del mercatino di Natale.

Espanol :

En el Quai Sébastien Vauban, inauguración del Mercado de Navidad.

L’événement LANCEMENT DU MARCHÉ DE NOËL Perpignan a été mis à jour le 2025-11-18 par PERPIGNAN TOURISME