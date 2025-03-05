Lancement du meeting de Galop du printemps ! Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-03-05T11:00:00 – 2025-03-05T16:00:00
Fin : 2025-03-05T11:00:00 – 2025-03-05T16:00:00
Lancement du meeting de Galop du printemps !
Le mercredi 5 mars, l’Hippodrome du Bouscat lance la saison de galop plat et obstacles, avec une journée festive et conviviale, accessible gratuitement à tous.
Au programme :
8 courses de galop, dont le Prix Calicéo Bruges, partenaire principal
Animations festives pour toute la famille :
⭕ Combat de sumos sur un terrain 4x4m
Tir au but
Maxi basket
⚽ Petit terrain de football
Manège Looping la mascotte
Restauration sur place à La Table de l’Hippodrome et à la brasserie.
Infos pratiques :
️ Entrée : Gratuite
Accès : Facile en transports en commun
️ Parking : Gratuit sur place
Programme disponible : 3 €
Un événement incontournable pour les amateurs de courses et les familles en quête de divertissement !
⚠ Jeu responsable : Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux (pertes financières, conflits familiaux, addiction). Plus d’informations sur joueurs-info-service.fr ou au 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
