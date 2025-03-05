Lancement du meeting de Galop du printemps ! Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat

Le mercredi 5 mars, l’Hippodrome du Bouscat lance la saison de galop plat et obstacles, avec une journée festive et conviviale, accessible gratuitement à tous.

Au programme :

8 courses de galop, dont le Prix Calicéo Bruges, partenaire principal

Animations festives pour toute la famille :

⭕ Combat de sumos sur un terrain 4x4m

Tir au but

Maxi basket

⚽ Petit terrain de football

Manège Looping la mascotte

Restauration sur place à La Table de l’Hippodrome et à la brasserie.

Infos pratiques :

Mercredi 5 mars – dès 11h00

Hippodrome, 8 avenue de l’Hippodrome, 33110 Le Bouscat

️ Entrée : Gratuite

Accès : Facile en transports en commun

️ Parking : Gratuit sur place

Programme disponible : 3 €

Un événement incontournable pour les amateurs de courses et les familles en quête de divertissement !

⚠ Jeu responsable : Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux (pertes financières, conflits familiaux, addiction). Plus d’informations sur joueurs-info-service.fr ou au 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat 8 Avenue de l’hippodrome 33 Le Bouscat 33320 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

