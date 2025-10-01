Lancement du Mois de l’architecture à La Grande Motte Palais des Congrès de La Grande Motte La Grande-Motte

Entrée libre et gratuite. Pour participer à la balade, s’inscrire via le lien n°1 en remplissant le formulaire sous l’onglet « Balades accompagnées au choix et sur inscription ». Pour participer à la joute architecturale, s’inscrire via le lien n°2.

Lancement du Mois de l’architecture

Un moment de convivialité et de découverte croisant architecture, expositions, performances artistiques, balades, ateliers !

Salle Camargue, Palais des Congrès – La Grande-Motte

Mercredi 1er octobre de 13h30 à 20h

13h30 – 14h Accueil des participants / Présentation de l’exposition “Mission Racine”

L’exposition “Mission Racine”

Pour mener à bien ce grand projet d’Etat – décidé par le gouvernement de Georges Pompidou, sous l’impulsion du général de Gaulle – une mission interministérielle d’aménagement touristique du Languedoc-Roussillon a été créée le 18 juin 1963, il y a tout juste 60 ans ! Son président, le conseiller d’État Pierre Racine, a donné son nom à cette mission qui durera jusqu’en 1983.

En seulement 20 ans, le projet a conduit à l’aménagement du littoral languedocien, avec la création de 7 stations balnéaires : La Grande-Motte et le Cap d’Agde dans l’Hérault, Gruissan et Port Leucate dans l’Aude, Port Barcarès et Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales et Port Camargue dans le Gard.

L’objectif de cette exposition est de faire prendre conscience à tous – élus, habitants, professionnels, vacanciers – de cette grande histoire commune, restituée dans son contexte, de la valeur des espaces et des architectures produits, et de se poser la question de leur devenir et de leur adaptabilité face à l’évolution des modes de vie, mais aussi aux enjeux actuels et notamment aux conséquences du changement climatique.

L’exposition comporte 28 panneaux : 3 panneaux de présentation générale de la Mission Racine et 3 panneaux pour les 7 stations touristiques : La Grande-Motte et le Cap d’Agde (Hérault), Port Camargue (Gard), Gruissan et Port Leucate (Aude), Port Barcarès et Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales).

Conception graphique de l’exposition : Laurence Ravoux.

14h – 15h30 Balades accompagnées au choix et sur inscription

– La balade à vélo « Le chemin des oiseaux »

– La balade à pied « Découverte du quartier du centre »

S’inscrire : cliquez ici

16h – 17h SUB AQUA – Performance artistique “Sieste sonore” par Jérôme Ho mann

C’est quoi une sieste sonore cinématique ?

Un moment de pause, de déconnexion du réel, d’évasion. Détendu et installé confortablement, on se laisse embarquer par les sons et les mélodies nous invitant à un voyage onirique en pleine nature. Autour de nous 4 haut parleurs nous immergent dans une bulle sonore où les paysages défilent par le biais de la spatialisation des sons..

Un voyage composé à partir de prises de sons réalisées en milieu naturel, d’instruments joués et d’une composition sonore de sons produits en direct par la manipulation de matières insolites devant différents microphones.

Une véritable ode à la nature, ses habitants, ses éléments, mais aussi sa fragilité.

Une ode qui laisse nos souvenirs intimes de nature se rappeler à nous et qui questionne notre rapport à celle-ci.

17h – 18h Joute architecturale – Restitution et remises des prix

Quelle pyramide pour demain ?

En équipes de 3 à 4 personnes, constituées le jour même dès 9h30 et qui apprendrons à se connaître, l’objectif est d’imaginer, concevoir et présenter un projet d’architecture-fiction à partir d’un sujet dévoilé lors de l’accueil des participants, tous surmotivés, hypercréatifs…

Après présentation des différentes réalisations, le jury établira le palmarès et décernera un ensemble de prix à l’issue de cette journée.

Participer à la joute architecturale : cliquez ici

18h – 18h30 Discours et lancement du Mois de l’architecture 2025

18h30 – 19h Une application numérique & deux ouvrages

Présentation de l’application numérique ARCHISTOIRE et des deux ouvrages “La Grande-Motte, cité des dunes” et “Jean Balladur et la Grande-Motte, l’architecture d’une ville”.

19h – 20h Apéritif dinatoire

… Suivi d’un feu d’artifice pour la fête de la ville.

Palais des Congrès de La Grande Motte 192 Avenue Jean Bène, 34280 La Grande Motte La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie

©DRAC Occitanie