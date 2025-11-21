LANCEMENT DU MUSCAT DE NOËL DE RIVESALTES Rue de la Roussillonnaise Rivesaltes

LANCEMENT DU MUSCAT DE NOËL DE RIVESALTES

Rue de la Roussillonnaise Parking de l’Hôtel de ville Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

Date(s) :

2025-11-21

La ville fête le lancement de ses muscats de Noël cuvée 2025 !

.

Rue de la Roussillonnaise Parking de l’Hôtel de ville Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 animation@rivesaltes.fr

English :

The town celebrates the launch of its Christmas Muscats cuvée 2025!

German :

Die Stadt feiert die Einführung ihrer Weihnachtsmuskateller Cuvée 2025!

Italiano :

La città festeggia il lancio della sua cuvée Muscats de Noël 2025!

Espanol :

¡La ciudad celebra el lanzamiento de su cuvée Muscats de Noël 2025!

L’événement LANCEMENT DU MUSCAT DE NOËL DE RIVESALTES Rivesaltes a été mis à jour le 2025-10-31 par BIT DE RIVESALTES