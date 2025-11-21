LANCEMENT DU MUSCAT DE NOËL DE RIVESALTES Rue de la Roussillonnaise Rivesaltes
LANCEMENT DU MUSCAT DE NOËL DE RIVESALTES
Rue de la Roussillonnaise Parking de l’Hôtel de ville Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21 23:00:00
2025-11-21
La ville fête le lancement de ses muscats de Noël cuvée 2025 !
Rue de la Roussillonnaise Parking de l’Hôtel de ville Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 animation@rivesaltes.fr
English :
The town celebrates the launch of its Christmas Muscats cuvée 2025!
German :
Die Stadt feiert die Einführung ihrer Weihnachtsmuskateller Cuvée 2025!
Italiano :
La città festeggia il lancio della sua cuvée Muscats de Noël 2025!
Espanol :
¡La ciudad celebra el lanzamiento de su cuvée Muscats de Noël 2025!
