Lancement du parcours « Création dans la Ville », Ancien Abattoir du Saint-Esprit, Saint-Esprit

Informations pratiques

Lancement du parcours « Création dans la Ville » Samedi 19 septembre, 15h30 Ancien Abattoir du Saint-Esprit Martinique

gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:30:00+02:00 – 2026-09-20T00:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:30:00+02:00 – 2026-09-20T00:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le parcours « Création dans la ville », un nouveau parcours immersif à travers le Saint-Esprit, à la croisée du patrimoine et de la création contemporaine.

Au fil de 15 points d’intérêt, la visite est enrichie de contenus numériques accessibles directement sur smartphone grâce à des bornes interactives : archives, récits, témoignages, créations sonores et artistiques viennent révéler autrement les lieux et les histoires qui les habitent.

Pensé autour du fil rouge « Habiter », le parcours invite ainsi à arpenter la ville, à observer son patrimoine et à en découvrir de nouvelles lectures, entre mémoire et création.

Rendez-vous samedi 19 septembre à 15h30 pour le lancement et une première exploration du parcours.

Ancien Abattoir du Saint-Esprit rue Gueydon, 97270 Saint-Esprit Saint-Esprit 97270 Martinique Martinique 0596 56 57 71 https://www.facebook.com/profile.php?id=61581094740878 Le Centre Culturel de Rencontre Les Coulisses – Centre des Arts, Patrimoine et Création, implanté au Saint-Esprit en Martinique et labellisé en juillet 2025, développe un projet artistique et culturel singulier fondé sur le dialogue entre création contemporaine, patrimoine et territoire.

Prochainement installé sur le site de l’ancien abattoir communal, bâtiment emblématique du patrimoine industriel du début du XXᵉ siècle actuellement en cours de réhabilitation, le CCR Les Coulisses s’inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine comme ressource vivante pour la création. Le projet dépasse le seul site pour investir l’ensemble du territoire communal, du centre-bourg aux quartiers ruraux, à travers des actions hors-les-murs, des parcours artistiques et des projets de médiation.

Le projet artistique s’articule autour de la notion d’« Habiter », entendue comme une manière de penser les relations entre les lieux, les mémoires, les usages et les formes contemporaines de création. Dans ce cadre, Les Coulisses accompagnent des démarches artistiques qui interrogent les expressions du réel et favorisent la réappropriation des patrimoines matériels et immatériels.

Depuis ses préfigurations en 2021, le centre déploie un programme structuré de résidences dédié aux écritures contemporaines — chorégraphiques, dramaturgiques, littéraires et plastiques. Ces résidences constituent un axe central de son activité, en articulant création artistique, recherche et transmission. Elles reposent sur une présence des artistes dans la durée et sur une interaction étroite avec les habitants, notamment à travers des actions de médiation, d’éducation artistique et culturelle et de partage des processus de création.

Au-delà de l’accueil en résidence, le CCR Les Coulisses développent une programmation artistique et événementielle, ainsi que des actions de médiation à destination de tous les publics. À moyen terme, ces activités seront complétées par un volet formation-recherche et par des propositions de valorisation du patrimoine, notamment sous forme de visites thématiques.

Le projet se caractérise par un fort ancrage territorial, construit en lien étroit avec les habitants, les acteurs culturels, éducatifs et associatifs, et par une attention particulière portée aux récits locaux et aux mémoires souvent peu représentées. Dans le même temps, il s’inscrit dans une dynamique d’ouverture à l’échelle caribéenne, ultramarine et internationale.

Les Coulisses développent ainsi des coopérations structurantes avec des partenaires de référence, notamment le CCRI John Smith de Ouidah (Bénin), ainsi que des structures culturelles en Martinique, dans les territoires ultramarins et dans la Caraïbe. Ces collaborations contribuent à la circulation des artistes et des œuvres, et positionnent le Saint-Esprit comme un pôle de création et de réflexion inscrit dans les dynamiques contemporaines du réseau des Centres Culturels de Rencontre.

À travers l’ensemble de ses actions, le CCR Les Coulisses affirme une ambition claire : soutenir la création contemporaine, rendre visibles les processus artistiques, favoriser l’émergence de récits pluriels et inscrire durablement le dialogue entre patrimoine et création au cœur des dynamiques culturelles du territoire. parking du Stade André Kabile à proximité

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le parcours **« Création dans la ville »**, un nouveau parcours immersif à travers le Saint-Esprit, à la croisée du patrimoine et de la …

©CCR Les Coulisses