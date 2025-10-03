Lancement du Prix Bermond-Boquié Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Lancement du Prix Bermond-Boquié Médiathèque Lisa Bresner Nantes vendredi 3 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-03 18:30 – 19:30

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 9 et Age maximum : 12

Avec Clara Bodet et Solenn GoixAvis aux 9-12 ans amateurs de littérature ! Découvrez les 4 romans sélectionnés par les bibliothécaires pour le Prix Bermond-Boquié. Le Prix sera décerné grâce à vos votes lors du festival Atlantide le 22 mars 2026. C’est aussi l’occasion de vous inscrire aux clubs de lecture jeunesse de chaque médiathèque.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/