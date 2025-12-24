Lancement du Prix Bullez !, Médiathèque Parthenay Parthenay

Lancement du Prix Bullez !

Médiathèque Parthenay

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

2026-01-09

Le prix Bullez ! du Réseau Lectures Nomades de Val de Gâtine s’exporte au sein du réseau SouRces !

A partir du 9 janvier, et jusqu’en juin 2026, les deux réseaux de médiathèques mettent BD à l’honneur avec un prix littéraire. Un bon moyen de découvrir ce genre qui fait de plus en plus d’amateurs !

Public ado-adulte. .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42

English : Lancement du Prix Bullez !

