Lancement du Prix Bullez !, Médiathèque Parthenay Parthenay

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Le prix Bullez ! du Réseau Lectures Nomades de Val de Gâtine s’exporte au sein du réseau SouRces !
A partir du 9 janvier, et jusqu’en juin 2026, les deux réseaux de médiathèques mettent BD à l’honneur avec un prix littéraire. Un bon moyen de découvrir ce genre qui fait de plus en plus d’amateurs !
Public ado-adulte. .
