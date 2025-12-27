Lancement du prix Cezam Médiathèque Aragon Le Mans
Lancement du prix Cezam Médiathèque Aragon Le Mans vendredi 30 janvier 2026.
Lancement du prix Cezam
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30 19:00:00
Date(s) :
2026-01-30
Lecture
Découvrez en exclusivité les 10 romans du prix 2026 à la médiathèque Aragon, en présence des bibliothécaires.
Repartez avec vos coups de coeur ou réservez-les !
18h Aragon
Ados-Adultes .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lancement du prix Cezam Le Mans a été mis à jour le 2025-12-27 par CDT72