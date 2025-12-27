Lancement du prix Cezam Médiathèque Aragon Le Mans

Lancement du prix Cezam

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30 19:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Lecture

Découvrez en exclusivité les 10 romans du prix 2026 à la médiathèque Aragon, en présence des bibliothécaires.

Repartez avec vos coups de coeur ou réservez-les !

18h Aragon

Ados-Adultes .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lancement du prix Cezam Le Mans a été mis à jour le 2025-12-27 par CDT72