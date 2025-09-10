Lancement du prix ‘Dans ta bulle’ Médiathèque L’Alpha Angoulême

Lancement du prix ‘Dans ta bulle’ Médiathèque L’Alpha Angoulême mercredi 10 septembre 2025.

Charente

Lancement du prix ‘Dans ta bulle’ Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : Samedi 2025-09-10 15:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-10

2025-09-13

Le prix « Dans ta bulle ! » BD/mangas à destination des collégiens revient pour une 3ème édition. Viens découvrir les titres des sélections BD et mangas 2025-2026 et inscris-toi !

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

