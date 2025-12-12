Lancement du Prix du Roman Cezam Médiathèque Jacques Demy Nantes
Lancement du Prix du Roman Cezam Médiathèque Jacques Demy Nantes mardi 13 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-13 18:30 –
Gratuit : oui Adulte
En partenariat avec Cezam Pays de la LoireDécouvrez la sélection des dix romans en lice et inscrivez-vous pour participer au Prix 2026. L’occasion d’échanger avec les autres participants et de rencontrer des auteurs.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/