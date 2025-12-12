Lancement du Prix du Roman Cezam Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-13 18:00 –

Gratuit : oui Adulte

En partenariat avec Cezam Pays de la LoireDécouvrez la sélection des dix romans en lice et inscrivez-vous pour participer au Prix 2026. L’occasion d’échanger avec les autres participants et de rencontrer des auteurs.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/