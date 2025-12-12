Lancement du Prix du Roman Cezam Médiathèque Luce Courville Nantes
Lancement du Prix du Roman Cezam Médiathèque Luce Courville Nantes mardi 13 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-13 18:00 –
Gratuit : oui Adulte
En partenariat avec Cezam Pays de la LoireDécouvrez la sélection des dix romans en lice et inscrivez-vous pour participer au Prix 2026. L’occasion d’échanger avec les autres participants et de rencontrer des auteurs.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/