Lancement du projet QUATRIUM à l’UTC Centre d’innovation UTC Compiègne

Lancement du projet QUATRIUM à l’UTC Vendredi 14 novembre, 09h00 Centre d’innovation UTC Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-14T09:00:00 – 2025-11-14T12:00:00
Fin : 2025-11-14T09:00:00 – 2025-11-14T12:00:00
Vous êtes un industriel et vous vous demandez :
Comment tirer parti de la transition numérique dans l’usine?
Comment gagner en flexibilité et en agilité?
Comment intégrer l’économie circulaire tout en restant compétitif?
Cet évènement est fait pour vous.
Centre d’innovation UTC 57 Av. de Landshut, 60200 Compiègne Compiègne 60200 Royallieu Pompidou Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « muriel.windholtz@utc.fr »}]
Visite plateforme QUATRIUM pour accompagner les PME industrielles dans la transition numérique et écologique numérique transition écologique