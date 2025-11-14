Lancement du projet QUATRIUM à l’UTC Centre d’innovation UTC Compiègne

Lancement du projet QUATRIUM à l’UTC Centre d’innovation UTC Compiègne vendredi 14 novembre 2025.

Lancement du projet QUATRIUM à l’UTC Vendredi 14 novembre, 09h00 Centre d’innovation UTC Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T09:00:00 – 2025-11-14T12:00:00

Fin : 2025-11-14T09:00:00 – 2025-11-14T12:00:00

Vous êtes un industriel et vous vous demandez :

Comment tirer parti de la transition numérique dans l’usine?​

Comment gagner en flexibilité et en agilité?​

Comment intégrer l’économie circulaire tout en restant compétitif?​

Cet évènement est fait pour vous.

Centre d'innovation UTC 57 Av. de Landshut, 60200 Compiègne Compiègne 60200 Royallieu Pompidou Oise Hauts-de-France

Visite plateforme QUATRIUM pour accompagner les PME industrielles dans la transition numérique et écologique numérique transition écologique