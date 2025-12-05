Lancement du Téléthon aveyronnais à Druelle Druelle Balsac

Lancement du Téléthon aveyronnais à Druelle

Rue de l’étang Druelle Balsac Aveyron

A la salle des fêtes de Druelle, vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 décembre lancement du téléthon aveyronnais.

Vendredi 5 décembre

– 18h30 Cérémonie officielle, pot offert par la mairie.

– 20h30 Feu d’artifice.

– 21h00 Apéro Repas (aligot saucisse + tartelette) Réservation conseillée 0671711300

– 22h-00h La Déryves

Samedi 6 Décembre

– 13h30 avec ASCG et la Druelloise, Randonnée pédestre et Marche nordique environ 10 km, départ de Druelle

– 20h30 Quine Du Téléthon valeur total de tous les lots 4500€

Dimanche 7 décembre

– 8h30 avec le Vélo Club Druelle Balsac, Rando VTT 23 km 400d+ 30 km 600d+ Circuit route 55 km

– 11h-13h Activités enfants Maquillage, jeux en bois

– Dès 12h Repas Soupe de campagne, Assiette de charcuterie, Pomme de terre farcies, Fromages, dessert et café. Réservation repas aux 06-30-82-58-58. Tarifs 15€ adulte 8€ enfant.

Vente d’objets en bois tous le weekend. .

Rue de l’étang Druelle Balsac 12000 Aveyron Occitanie +33 6 71 29 34 20

English :

Druelle village hall, Friday December 5, Saturday December 6 and Sunday December 7: launch of the Aveyron telethon.

German :

Im Festsaal von Druelle, Freitag, 5., Samstag, 6. und Sonntag, 7. Dezember: Start des Telethon Aveyron.

Italiano :

Sala del villaggio di Druelle, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 dicembre: lancio del Telethon dell’Aveyron.

Espanol :

Ayuntamiento de Druelle, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre: lanzamiento del teletón del Aveyron.

