Lancement d’un puzzle participatif Médiathèque Plougastel-Daoulas samedi 4 octobre 2025.
Goûtez au plaisir de poser une pièce en passant, de travailler 5 minutes ou quelques heures sur le puzzle qui est à votre disposition. Tout le monde peut participer : l’occasion de contribuer à une oeuvre collective, de s’offrir une pause relaxante, de découvrir tous les bienfaits de cette activité.
Médiathèque 6 RUE LOUIS NICOLLE 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne 0298375751 https://www.mediatheque-plougastel.net/
