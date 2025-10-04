Lancement d’un puzzle participatif Médiathèque Plougastel-Daoulas

Lancement d’un puzzle participatif Médiathèque Plougastel-Daoulas samedi 4 octobre 2025.

Lancement d’un puzzle participatif Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Goûtez au plaisir de poser une pièce en passant, de travailler 5 minutes ou quelques heures sur le puzzle qui est à votre disposition. Tout le monde peut participer : l’occasion de contribuer à une oeuvre collective, de s’offrir une pause relaxante, de découvrir tous les bienfaits de cette activité.

Médiathèque 6 RUE LOUIS NICOLLE 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne 0298375751 https://www.mediatheque-plougastel.net/

Goûtez au plaisir de poser une pièce en passant, de travailler 5 minutes ou quelques heures sur le puzzle qui est à votre disposition. Tout le monde peut participer : l’occasion de contribuer à une…

Ministère de la Culture