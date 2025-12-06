Lancement et dégustation du varéniki huître Parking du Marché Central Royan

Lancement et dégustation du varéniki huître

Parking du Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Quand l’huître charentaise rencontre le savoir-faire ukrainien une création inédite signée Varéviky. Huîtres Charente-Maritime s’associe à la Cheffe Ukrainienne Viktoria et sa roulotte de varéniki pour créer un produit unique le varéniki huître.

.

Parking du Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 78 24 marcheroyan@gmail.com

English :

When Charente-Maritime oysters meet Ukrainian know-how: an original creation by Varéviky. Huîtres Charente-Maritime has teamed up with Ukrainian chef Viktoria and her varéniki caravan to create a unique product: the varéniki oyster.

German :

Wenn die Auster aus der Charente auf ukrainisches Know-how trifft: eine völlig neue Kreation mit der Unterschrift Varéviky. Austern Charente-Maritime hat sich mit der ukrainischen Köchin Viktoria und ihrem Vareniki-Wagen zusammengetan, um ein einzigartiges Produkt zu kreieren: die Vareniki-Auster.

Italiano :

Le ostriche della Charente-Maritime incontrano il know-how ucraino: una creazione originale di Varéviky. Huîtres Charente-Maritime ha collaborato con la chef ucraina Viktoria e la sua carovana di varéniki per creare un prodotto unico: le ostriche varéniki.

Espanol :

Cuando las ostras de Charente-Maritime se encuentran con el saber hacer ucraniano: una creación original de Varéviky. Huîtres Charente-Maritime se ha asociado con la chef ucraniana Viktoria y su caravana varéniki para crear un producto único: las ostras varéniki.

L’événement Lancement et dégustation du varéniki huître Royan a été mis à jour le 2025-10-31 par Mairie de Royan