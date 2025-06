Lancement Été Dullin Square Dullin Rennes 11 juillet 2025

Entrée libre

Le 11 juillet, à partir de 15h

Soleil, rires et activités pour toute la famille !

Lieu : Square Charles Dullin, Rennes

Au programme :

Structure gonflable : Amusement garanti pour les petits

Activités sportives : Bougez en famille et entre amis

Ateliers créatifs : Laissez libre cours à votre imagination

Jeux familiaux : Des moments de complicité et de partage

‍ ‍ ‍ Pour toute la famille

Un après-midi convivial pour démarrer l’été sous le signe de la bonne humeur et du plaisir partagé !

ℹ️ Accès libre et ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-11T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-11T19:00:00.000+02:00

Square Dullin Square Charles Dullin, Sq. Charles Dullin, 35200 Rennes, France Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine