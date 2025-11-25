Lancement Jazz à Vienne 2026 #1 Le Manège Vienne
Lancement Jazz à Vienne 2026 #1 Le Manège Vienne mardi 25 novembre 2025.
Lancement Jazz à Vienne 2026 #1
Le Manège 30 Avenue Général Leclerc Vienne Isère
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Début : 2025-11-25 19:00:00
fin : 2025-11-25 19:00:00
2025-11-25
Dévoilement du visuel et des premiers noms de la 45e édition de Jazz à Vienne suivi d’un concert par CHET, David Enhco et Marc Perrenoud
Le Manège 30 Avenue Général Leclerc Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 78 87 87 contact@cybele-production.com
English :
Unveiling of the visuals and first names of the 45th edition of Jazz à Vienne followed by a concert by CHET, David Enhco and Marc Perrenoud
German :
Enthüllung des Visuals und der ersten Namen der 45. Ausgabe von Jazz à Vienne, gefolgt von einem Konzert von CHET, David Enhco und Marc Perrenoud
Italiano :
Presentazione delle immagini e dei primi nomi della 45a edizione di Jazz à Vienne seguita da un concerto di CHET, David Enhco e Marc Perrenoud
Espanol :
Presentación de los visuales y primeros nombres de la 45ª edición de Jazz à Vienne seguida de un concierto de la CHET, David Enhco y Marc Perrenoud
L’événement Lancement Jazz à Vienne 2026 #1 Vienne a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération