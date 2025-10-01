Lancement Le Roi des prunébulles Médiathèque Aragpn Le Mans

Lancement Le Roi des prunébulles

Médiathèque Aragpn 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-01 11:00:00

fin : 2025-10-01 12:00:00

Présentation officielle

Présentation officielle de l’album « Le Roi des Prunébulles », écrit et illustré par Audrey Hantz, lauréate de la bourse d’auteur-illustrateur jeunesse Livre vert Le Mans 2025.

11h Aragon (espace exposition)

Tout public .

Médiathèque Aragpn 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

