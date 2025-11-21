Lancement Noël Brasserie La Rente Rouge Lieu-dit La Rente Rouge Chargey-lès-Gray
Lancement Noël Brasserie La Rente Rouge vendredi 21 novembre 2025.
Début : 2025-11-21
La Brasserie La Rente Rouge lance ses calendriers de l’avent et sa bière de Noël. .
Lieu-dit La Rente Rouge Brasserie La Rente Rouge Chargey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 58 47 chargeoise@larenterouge-brasserie.fr
