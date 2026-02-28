Lancement officiel de Sport Handi Nautique Marseille Stade Nautique Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement
Lancement officiel de Sport Handi Nautique Marseille Stade Nautique Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement mercredi 1 avril 2026.
Lancement officiel de Sport Handi Nautique Marseille
Mercredi 1er avril 2026 de 10h à 17h. Stade Nautique Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-01 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Une journée inaugurale gratuite et ouverte à tous pour découvrir le nouveau dispositif Sport Handi Nautique Marseille (SHNM).
L’association L’Avi Sourire, acteur majeur du sport inclusif depuis plus de 20 ans à Marseille, inaugure officiellement son nouveau
dispositif Sport Handi Nautique Marseille (SHNM) au sein du Stade Nautique Florence Arthaud, site emblématique des Jeux
Olympiques de Paris 2024.
Un héritage olympique au service de l’inclusion
Le Stade Nautique Florence Arthaud, théâtre des épreuves olympiques de voile en 2024, devient aujourd’hui un lieu d’innovation
sociale et sportive. Dès avril 2026, SHNM proposera des activités nautiques adaptées aux personnes en situation de handicap sur ce site olympique
unique en France. Cette implantation marque une étape majeure dans le développement de l’association
– Faire vivre l’héritage des Jeux au bénéfice du territoire
– Rendre accessible la pratique sportive et nautique sur un site olympique au plus grand nombre
– Après 22 ans d’engagement sur la base nautique de Corbière (13016), l’association déploie désormais ses activités sur deux sites,
affirmant son ambition faire de Marseille une référence nationale des sports nautiques inclusifs.
Une journée inaugurale gratuite et ouverte à tous
Mercredi 1er avril 2026 Stade Nautique Florence Arthaud Marseille 13008
Entrée libre Grand public, familles, structures médico-sociales, entreprises
Au programme
– Activités nautiques adaptées sur inscription
– Initiations à l’aviron, voile, kayak, aquagym, secourisme, boccia, rameur, rames traditionnelles marseillaises encadrées par des
professionnels formés au handisport et au sport adapté.
– Activités nautiques pour tout public en accès libre
– Initiations à l’aviron, voile, kayak, aquagym, secourisme, boccia, rames traditionnelles marseillaises pour enfants et adultes
– Village de sensibilisation au handicap, à l’environnement, au sport santé
– Associations, partenaires, ateliers pédagogiques, démonstrations, échanges avec des sportifs et encadrants.
– Foodtrucks et buvette solidaire
Un projet structurant pour le territoire marseillais
Sport Handi Nautique Marseille, c’est
– Plus de 2 000 personnes en situation de handicap accueillies chaque année sur la base nautique de Corbière
– Une ambition multiplier l’impact social grâce au développement sur le site Olympique
– En s’implantant au Stade Nautique Florence Arthaud, l’association renforce l’accessibilité géographique, développe des synergies
avec les acteurs locaux et affirme que l’héritage des Jeux doit être avant tout au service des bénéficiaires du territoire.
Infos pratiques
Activités nautiques 10h-17h
Village de sensibilisation 10h-17h
+ d’infos www.lavisourire.fr
florin@lavisourire.fr
06 18 68 63 91 .
Stade Nautique Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A free inaugural day, open to all, to discover the new Sport Handi Nautique Marseille (SHNM) scheme.
L’événement Lancement officiel de Sport Handi Nautique Marseille Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-24 par Ville de Marseille
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