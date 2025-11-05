Lancement Prix des 9/12 Médiathèque de Thouars Talence
Lancement Prix des 9/12 Médiathèque de Thouars Talence mercredi 5 novembre 2025.
Lancement Prix des 9/12 Mercredi 5 novembre, 17h30 Médiathèque de Thouars Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-05T17:30:00 – 2025-11-05T18:30:00
Fin : 2025-11-05T17:30:00 – 2025-11-05T18:30:00
Si tu as entre 9 et 12 ans et que tu aimes lire et faire des rencontres, viens nous retrouver au lancement du Prix des 9/12.
Un thème, 6 romans, un groupe de lecteurs ou la lecture en toute liberté, tu as le choix.
Tu peux lire 1, 2 ou les 6 romans sélectionnés, venir échanger ou pas !
- Le mercredi 5 novembre à 17h30 : lancement du Prix à la médiathèque de Thouars
- Le samedi 8 novembre à 11 : lancement du Prix à la médiathèque Castagnéra
En savoir plus sur le Prix des 9/12
Médiathèque de Thouars Le Dôme – 221 avenue de Thouars 33 400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 64 21 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}] [{« link »: « https://mediatheques.talence.fr/professionnels/enseignants-colleges-et-lycees/prix-des-9/12 »}]
Histoire d’en rire