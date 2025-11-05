Lancement Prix des 9/12 Médiathèque de Thouars Talence

Lancement Prix des 9/12 Médiathèque de Thouars Talence mercredi 5 novembre 2025.

Entrée libre

Si tu as entre 9 et 12 ans et que tu aimes lire et faire des rencontres, viens nous retrouver au lancement du Prix des 9/12.

Un thème, 6 romans, un groupe de lecteurs ou la lecture en toute liberté, tu as le choix.

Tu peux lire 1, 2 ou les 6 romans sélectionnés, venir échanger ou pas !

Le mercredi 5 novembre à 17h30 : lancement du Prix à la médiathèque de Thouars

Médiathèque de Thouars Le Dôme – 221 avenue de Thouars 33 400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 64 21 https://mediatheques.talence.fr mediatheques@talence.fr

