Lancement Quitter Forbach

69 Rue Nationale Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Premier lancement à la Librairie Autonome et premier lancement de Pablo Gubitsch. La jeunesse, l’ennui, l’espoir, l’amour la vie !Tout public

0 .

69 Rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 46 15 20 15 librairieautonome@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

First launch at Librairie Autonome and first launch for Pablo Gubitsch. Youth, boredom, hope, love: life!

L’événement Lancement Quitter Forbach Forbach a été mis à jour le 2026-03-24 par FORBACH TOURISME