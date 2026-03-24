Lancement Quitter Forbach Forbach

Lancement Quitter Forbach Forbach samedi 4 avril 2026.

Lancement Quitter Forbach

69 Rue Nationale Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Premier lancement à la Librairie Autonome et premier lancement de Pablo Gubitsch. La jeunesse, l’ennui, l’espoir, l’amour la vie !Tout public
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69 Rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 46 15 20 15  librairieautonome@gmail.com

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English :

First launch at Librairie Autonome and first launch for Pablo Gubitsch. Youth, boredom, hope, love: life!

L’événement Lancement Quitter Forbach Forbach a été mis à jour le 2026-03-24 par FORBACH TOURISME

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