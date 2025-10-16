Lancement régional de la nouvelle édition de Valeurs d’exemples CAUE Isère Grenoble

inscription obligatoire auprès du CAUE de l’Isère

Début : 2025-10-16T18:00:00 – 2025-10-16T21:30:00

Le lancement de la nouvelle édition viendra clôturer une table-ronde liée à l’inauguration de l’exposition nationale Sobriété foncière accueillie au CAUE de l’Isère, à Grenoble.

Lors des dernières décennies, l’étalement urbain a facilité toutes les expérimentations architecturales possibles, mais a aussi eu de nombreuses conséquences moins heureuses, y compris concernant la qualité de la production architecturale. L’effort entrepris progressivement dans nos territoires concernant la sobriété foncière bouleverse peu à peu la chaîne de l’aménagement, et laisse entrevoir des évolutions majeures. Est-ce une chance pour le futur de la production architecturale, et la qualité de notre cadre de vie ?

A l’occasion des Journées nationales de l’architecture, le CAUE propose à tous ceux intéressés par l’évolution de notre cadre de vie d’échanger concernant cet enjeu. La table ronde réunira l’agence SNACK architecture, l’Établissement public foncier local du Dauphiné (EPFL-D) et Joël Baud-Grasset, Président de l’Union régionale des CAUE AURA.

Présentation, lancement au CAUE de l’Isère

URCAUE AURA