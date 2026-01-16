Lancer de chaussures de ski Station de Piau Aragnouet

Lancer de chaussures de ski

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-12 16:00:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Le lancer de chaussures de ski, Quèsaco? une toute nouvelle animation surprise concoctée par notre équipe d’animateurs facétieux!!

Par groupe de gars et de filles par catégorie adulte et enfant, c’est une épreuve de lancer de chaussures de ski qui vous attend, toujours dans la bonne humeur. Venez nombreux découvrir cette animation marante!

Rendez-vous au Jardin des Découvertes.

Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo.

16H00

.

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Ski boot throwing, what’s that? a brand new surprise activity concocted by our team of mischievous entertainers!

In groups of boys and girls, by adult and child category, a ski boot throwing event awaits you, always in good spirits. Come one, come all to discover this fun activity!

See you at the Jardin des Découvertes.

Free entertainment, flexible according to weather conditions.

16H00

