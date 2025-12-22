Lancer de sapins, Hangar Saint Gildas Lanildut

Lancer de sapins

Hangar Saint Gildas Anse du Tromeur Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 17:00:00

fin : 2026-01-10 20:00:00

Date(s) :

2026-01-10

L’Amicale Laïque de Lanildut vous convie à venir jeter votre sapin de Noël dans la benne installée au Hangar Saint-Gildas, lors d’une après-midi festive et musicale. Au programme la fanfare Fanfarnaüm de Brest, les groupes Melkern et Eostiged an Aber de Lanildut, ainsi que du vin chaud, des boissons chaudes et fraîches et du délicieux far breton.

Nous vous rappelons que les sapins devront être déposés directement dans la benne à partir de 17h. Merci de ne pas les laisser devant le hangar à l’avance les bénévoles organisateurs ne sont pas chargés de leur transport vers la déchetterie. .

Hangar Saint Gildas Anse du Tromeur Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 70 76 67 89

