Nous sommes le 25 août 1944, le capitaine Belfort, accompagné de quatre autres pompiers de Paris doit hisser à nouveau les couleurs de la France sur la Tour Eiffel.

Mais il y a un problème : la communication a été interrompue par un incident technique.

Le compte à rebours est lancé : dans 75 minutes, il sera trop tard, une troupe allemande sera sur place.

Depuis la salle de communication du bunker, vous allez devoir fouiller, réfléchir et communiquer pour envoyer le signal à temps sur la bonne fréquence.

Saurez-vous rétablir la communication à temps ?

Cette expérience immersive est une création originale de l’Apitouthèque pour le musée de la Libération de Paris, à vivre ensemble à l’occasion du Week-end en famille Paris Musées.

Informations pratiques – Gratuit

– Tout public, à partir de 10 ans

– Jeu en équipe, il vous sera demandé sur place de constituer des groupes de 5 joueurs

– Créneaux à 10h15, 11h30, 13h45, 15h et 16h15 (durée 1h15).

– Une grande partie du jeu se déroulant dans le PC-Rol, uniquement accessible par un escalier de cent marches : il n’est pas possible aux PMR d’y participer

– La visite est par ailleurs fortement déconseillée :

aux personnes souffrant d’insuffisance cardiaque ou respiratoire,

aux personnes souffrant de claustrophobie

– Réservation obligatoire par mail : liberation.reservations@paris.fr ou par téléphone au 01-71-28-34-78.

Merci de préciser le créneau souhaité, le nombre de participants et leurs âges.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 10h15 à 17h30

gratuit sous condition

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 75014 PARIS

