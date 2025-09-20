L’ancien couvent lavallois entrouvre ses portes et vous conte les murmures du passé Résidence services séniors les jardins d’arcadie Laval

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Dans le silence de ses murs centenaires résonnent encore les pas discrets des sœurs, les prières murmurées, et les saisons qui passent. Le temps semble suspendu entre les pierres usées, les voûtes majestueuses et les jardins secrets.

Depuis 2016, ce lieu empreint de mémoire a entamé une nouvelle vie : il abrite désormais une résidence services seniors, où le calme et la sérénité des lieux continuent d’inspirer douceur de vivre et bienveillance. Le couvent, tout en conservant son cachet patrimonial, s’est ainsi transformé sans renier son esprit : celui du soin, de l’écoute et du lien.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, les résidents et l’équipe vous accueillent chaleureusement pour une visite inédite afin de vous faire découvrir ce lieu de vie hors du commun.

Résidence services séniors les jardins d’arcadie 16 Rue du Colonel Flatters 53000 LAVAL Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 02 43 53 00 02 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-laval

