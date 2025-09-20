L’ancien Grand Hôtel Lombard (Gap) : Quand les murmures de l’histoire résonnent entre ses murs… Agence de Développement des Hautes-Alpes. Immeuble Le Lombard (Gap) Gap

L’ancien Grand Hôtel Lombard (Gap) : Quand les murmures de l’histoire résonnent entre ses murs… Samedi 20 septembre, 09h00 Agence de Développement des Hautes-Alpes. Immeuble Le Lombard (Gap) Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

A son retour d’une tournée américaine, Edith Piaf aurait pu y pousser sa chanson « Milord » lors d’un diner au soir d’aout 1959 avec son compagnon, Douglas Davis. Annie Cordy, les Compagnons de la Chanson, Enrico Macias ou l’humoriste Fernand Reynaud y ont posé leurs valises après un récital dans la ville. Certains coureurs, accompagnateurs du Tour de France ou du Critérium du Dauphiné Libéré ont pu y gouter un repos bien mérité au pied des cols alpins, sans oublier les pilotes du rallye de Monte-Carlo en route vers la Principauté et les rives de la Méditerranée.

Originaire de la vallée du Champsaur, le lexicographe Alain Robert y a peut-être trouvé de nouveaux mots en 1963 à ajouter à son dictionnaire tandis qu’un ancien vice-président de l’académie des sciences de l’URSS a peut-être médité sur l’avenir du communisme en Octobre 1960 dans ses salons ? Et comment ne pas entendre, sous les voûtes et les mosaïques du grand hall, le son des bottes des soldats italiens et allemands durant la seconde guerre mondiale ou les cris des résistants venus réclamer la reddition de l’occupant en 1944. « Lombard, nom glorieux des premières années du cinéma » pour Jacques Flaud, directeur général de la Cinétographie en 1959.

Au fil des pages, du dernier livre d’or de la fin des années 50, l’histoire de l’ancien Grand Hôtel Lombard se révèle. Une histoire centenaire entamée en 1926 sous la houlette de l’hôtelier-restaurateur Pierre Lombard, qui confia la pose de la première pierre de l’édifice à l’architecte grenoblois Georges Serbonnet (1882-1974). Un ouvrage emblématique de la ville dont l’architecture imposante mêle les codes et les décors « Art Nouveau » et « Art Déco » tant sur les façades que dans les espaces intérieurs à l’image de son somptueux vestibule avec ses mosaïques et son ascenseur d’époque. Un établissement hôtelier à la fois sobre et prestigieux, qui concentrait les technologies les plus modernes de l’époque jusqu’au milieu des années 1960 avant sa vente et sa transformation en appartements privés en 1971.

Un lieu jadis de passage de nombreuses personnalités du monde de la politique, du sports, des arts et du spectacle mais aussi de rassemblements d’associations, de syndicats ou tout simplement de gapençais venus fêter un mariage, un anniversaire, un baptême ou participer à un thé dansant le dimanche après-midi dans la grande salle de restaurant du rez-de-chaussée, occupée aujourd’hui par l’Agence de Développement des Hautes-Alpes.

A l’occasion de ces 42èmes Journées Européennes du Patrimoine 2025, « Le Lombard » s’inscrit parfaitement dans la thématique du Patrimoine Architectural. Une nouvelle fois, le public va pouvoir entrouvrir ses lourdes portes de fer forgé, le Samedi 20 septembre 2025 au son du trio de jazz « Tchava Genza » à la mi-journée.

De plus, la ville de Gap dévoilera une plaque officielle dédiée à l’histoire du bâtiment depuis sa création en 1926 parallèlement à une exposition de photos, d’archives et de voitures automobiles anciens.

A noter que des visites commentées du rez-de-chaussée seront organisées à la demande tout au long de la journée (à l’exception des étages qui conservent leur caractère privé).

Infos : Agence de Développement des Hautes-Alpes. Courriel : mailto:info@hautes-alpes.netinfo@hautes-alpes.net ou 04.92.53.62.00

Agence de Développement des Hautes-Alpes. Immeuble Le Lombard (Gap) 13 avenue Maréchal Foch 05000 Gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 0492536200 http://www.hautes-alpes.net Transports à proximité et parkings gratuits.

© Patrick DOMEYNE/ADDET05