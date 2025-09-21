L’ancien monastère de Saint-André, son histoire et son architecture romane Église Saint-André et Maison de l’art roman Saint-André

L’ancien monastère de Saint-André, son histoire et son architecture romane Église Saint-André et Maison de l’art roman Saint-André dimanche 21 septembre 2025.

L’ancien monastère de Saint-André, son histoire et son architecture romane Dimanche 21 septembre, 09h30 Église Saint-André et Maison de l’art roman Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T13:00:00

⛪ Abbaye bénédictine de Saint-André – Histoire et architecture

Découvrez la riche histoire de l’abbaye bénédictine de Saint-André et son architecture romane remarquable.

L’abbaye est installée au IXème siècle sur son site actuel grâce à la protection de l’empereur carolingien Louis le Pieux. Malgré son importance, elle commence à décliner vers le XIIIème siècle. Aujourd’hui, du monastère bénédictin il ne reste plus que quelques éléments notamment l’église abbatiale classée Monument historique qui paraît avoir été élevée entre 1110 et 1120. Ce monument est resté purement roman, il présente des éléments architecturaux exceptionnels des XIème et XIIème siècles.

Église Saint-André et Maison de l’art roman 10 allée de la Liberté, 66690 Saint-André Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 48 98 00 03 https://tourismesaintandre.wixsite.com/artroman https://www.facebook.com/pages/Point-Tourisme-et-Maison-de-lart-roman-de-Saint-Andr%C3%A9/191385497603827;https://twitter.com/OTSaintAndre Ancienne abbatiale bénédictine, devenue église romane datant des Xe-XIIe siècles, elle abrite des sculptures sur marbre : le linteau et la table d’autel.

Actuelle maison de l’art roman, elle possède une exposition permanente dédiée à l’église et à l’art roman catalan. Perpignan, suivre la D 914, sortie 11A direction Saint André – Le Boulou. Le Boulou, suivre la D 618, direction Argelès-sur-Mer, sortie Saint-André. Dans le village : suivre mairie, église, musée.

⛪ Abbaye bénédictine de Saint-André – Histoire et architecture

© Candice Renard