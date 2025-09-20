L’ancien moulin des Colles Jabreilles-les-Bordes

L’équipe municipale de Jabreilles les Bordes et l’association « Nature et Patrimoine dans les Monts d’Ambazac » proposent plusieurs animations sur le site du moulin des Colles visite de l’ancien moulin, exposition sur les Moulins du secteur des Monts d’Ambazac, démonstration par deux artisans spécialisés dans la maçonnerie ancienne, les constructions en pierre sèche et la taille de pierre Victor et Romain expliquent leur métier et travaillent durant toute l’après-midi pour transformer une boule de granit en bloc carré (pierre d’angle). .

Moulin des Colles Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 81 02 contact@nature-patrimoine-montsdambazac.fr

