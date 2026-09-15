L’ancien petit séminaire et la chapelle Saint-Paul | RDV Découverte Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen

jeudi 28 janvier 2027 · Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer · Caen

Informations pratiques

Caen

L’ancien petit séminaire et la chapelle Saint-Paul | RDV Découverte

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 place Saint-Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28 14:00:00

fin : 2027-01-28 16:00:00

Date(s) :

2027-01-28

Dans le quartier de la Maladrerie visitez l’ancien Petit Séminaire de Caen qui accueille aujourd’hui les activités de l’Institut normand de Sciences Religieuseset le collège Saint-Paul.

Dans le quartier de la Maladrerie visitez l’ancien Petit Séminaire de Caen qui accueille aujourd’hui les activités de l’Institut normand de Sciences Religieuseset le collège Saint-Paul. Les bâtiments et le cloître évoquent les abbayes caennaises, et la chapelle construite entre 1913 et 1919 conserve une collection de vitraux des XVe et XVIe siècles unique à Caen.

Une visite menée par Pierre Ageron.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : L’ancien petit séminaire et la chapelle Saint-Paul | RDV Découverte

In the Maladrerie neighbourhood, visit the former Caen Minor Seminary, which now houses the Normandy Institute of Religious Studies and Saint-Paul Secondary School.

L’événement L’ancien petit séminaire et la chapelle Saint-Paul | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer