L’ancien petit séminaire et la chapelle Saint-Paul | RDV Découverte Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen
jeudi 28 janvier 2027 · Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer · Caen
Informations pratiques
Caen
L’ancien petit séminaire et la chapelle Saint-Paul | RDV Découverte
Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 place Saint-Pierre Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-28 14:00:00
fin : 2027-01-28 16:00:00
Date(s) :
2027-01-28
Dans le quartier de la Maladrerie visitez l’ancien Petit Séminaire de Caen qui accueille aujourd’hui les activités de l’Institut normand de Sciences Religieuseset le collège Saint-Paul.
Dans le quartier de la Maladrerie visitez l’ancien Petit Séminaire de Caen qui accueille aujourd’hui les activités de l’Institut normand de Sciences Religieuseset le collège Saint-Paul. Les bâtiments et le cloître évoquent les abbayes caennaises, et la chapelle construite entre 1913 et 1919 conserve une collection de vitraux des XVe et XVIe siècles unique à Caen.
Une visite menée par Pierre Ageron.
Informations pratiques
Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.
La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .
Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr
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English : L’ancien petit séminaire et la chapelle Saint-Paul | RDV Découverte
In the Maladrerie neighbourhood, visit the former Caen Minor Seminary, which now houses the Normandy Institute of Religious Studies and Saint-Paul Secondary School.
L’événement L’ancien petit séminaire et la chapelle Saint-Paul | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer
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