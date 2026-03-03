L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-29

1200 ans nous séparent de la fondation de l’abbaye d’Aniane. Si elle a prospéré durant des centaines d’années, il est aujourd’hui difficile de percevoir ce passé prestigieux. Monastère, filature de coton, colonie pénitentiaire, … à travers une visite complète, venez découvrir l’histoire singulière d’un lieu dont on ne soupçonne pas les innombrables vies.

A partir de 14 ans

1200 ans nous séparent de la fondation de l’abbaye d’Aniane. Si elle a prospéré durant des centaines d’années, il est aujourd’hui difficile de percevoir ce passé prestigieux. Monastère, filature de coton, colonie pénitentiaire, … à travers une visite complète, venez découvrir l’histoire singulière d’un lieu dont on ne soupçonne pas les innombrables vies.

A partir de 14 ans .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1200 years separate us from the founding of Aniane Abbey. Although the abbey flourished for hundreds of years, today it is difficult to appreciate its prestigious past. A monastery, a cotton mill, a penal colony? come and discover the singular history of a place whose countless lives you’d never suspect.

Ages 14 and up

L’événement L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE Aniane a été mis à jour le 2026-02-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT