L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE Aniane
50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault
1200 ans nous séparent de la fondation de l’abbaye d’Aniane. Si elle a prospéré durant des centaines d’années, il est aujourd’hui difficile de percevoir ce passé prestigieux. Monastère, filature de coton, colonie pénitentiaire, … à travers une visite complète, venez découvrir l’histoire singulière d’un lieu dont on ne soupçonne pas les innombrables vies.
A partir de 14 ans
English :
1200 years separate us from the founding of Aniane Abbey. Although the abbey flourished for hundreds of years, today it is difficult to appreciate its prestigious past. A monastery, a cotton mill, a penal colony? come and discover the singular history of a place whose countless lives you’d never suspect.
Ages 14 and up
