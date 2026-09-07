L’ancienne Abbaye Royale Bénédictine de Berteaucourt-les-Dames, Ancienne Abbaye Royale Bénédictine de Berteaucourt-les-Dames, Berteaucourt-les-Dames

Informations pratiques

L’ancienne Abbaye Royale Bénédictine de Berteaucourt-les-Dames 19 et 20 septembre Ancienne Abbaye Royale Bénédictine de Berteaucourt-les-Dames Somme

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Viste libre ou guidée de l’abbatiale

Exposition sur l’évolution de l’abbaye à travers le temps.

Exposition sur Harondel de l’Abbaye à Saint-Fréres.

Exposition sur » sauvons l’hostellerie «

Ancienne Abbaye Royale Bénédictine de Berteaucourt-les-Dames Place du Général Leclerc, 80850 Berteaucourt-les-Dames Berteaucourt-les-Dames 80850 Somme Hauts-de-France 06 95 75 81 92 L’ancienne Abbaye Royale Bénédictine de Berteaucourt-les-Dames

Eglise Abbatiale Saint-Nicolas du XIIe siècle, classée dès 1840. L’hostellerie XVIIe siécle, classée en 1995. La chapelle Saint-Gautier recouvrant une source XVe siècle.(Gautier fondateur de l’Abbaye) Parking

Accessible depuis le circuit du bois des Dames

Pupitres devant chaque édifice retraçant l’histoire de l’Abbaye

Viste libre ou guidée de l’abbatiale

Eric Dubois ASPAC©