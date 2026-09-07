L’ancienne Abbaye Royale Bénédictine de Berteaucourt-les-Dames, Ancienne Abbaye Royale Bénédictine de Berteaucourt-les-Dames, Berteaucourt-les-Dames
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne Abbaye Royale Bénédictine de Berteaucourt-les-Dames · Berteaucourt-les-Dames
Informations pratiques
L’ancienne Abbaye Royale Bénédictine de Berteaucourt-les-Dames 19 et 20 septembre Ancienne Abbaye Royale Bénédictine de Berteaucourt-les-Dames Somme
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Viste libre ou guidée de l’abbatiale
Exposition sur l’évolution de l’abbaye à travers le temps.
Exposition sur Harondel de l’Abbaye à Saint-Fréres.
Exposition sur » sauvons l’hostellerie «
Ancienne Abbaye Royale Bénédictine de Berteaucourt-les-Dames Place du Général Leclerc, 80850 Berteaucourt-les-Dames Berteaucourt-les-Dames 80850 Somme Hauts-de-France 06 95 75 81 92 L’ancienne Abbaye Royale Bénédictine de Berteaucourt-les-Dames
Eglise Abbatiale Saint-Nicolas du XIIe siècle, classée dès 1840. L’hostellerie XVIIe siécle, classée en 1995. La chapelle Saint-Gautier recouvrant une source XVe siècle.(Gautier fondateur de l’Abbaye) Parking
Accessible depuis le circuit du bois des Dames
Pupitres devant chaque édifice retraçant l’histoire de l’Abbaye
Viste libre ou guidée de l’abbatiale
Eric Dubois ASPAC©
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