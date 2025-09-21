L’ANCIENNE CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE L’ancienne Chambre de Commerce et d’Industrie Cambrai

L’ANCIENNE CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 L’ancienne Chambre de Commerce et d’Industrie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le joyau de l’Art déco cambrésien ouvre ses portes. Admirez les vitraux, les décors et le mobilier conservés dans les salons de ce bâtiment construit par Pierre Leprince-Ringuet dans les années 1930.

L’ancienne Chambre de Commerce et d’Industrie Place de la République 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Diane Ducamp