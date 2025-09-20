L’ancienne école d’aviation (CFA) devenue MATP Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage Angers

L’ancienne école d’aviation (CFA) devenue MATP 20 et 21 septembre Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez visiter la Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage et découvrez l’histoire de ce bâtiment, témoin de la grande époque aéronautique angevine au travers de photos historiques.

À cette occasion vous pourrez aussi parcourir les expositions :

HORS LA BENNE , produite par Matière grise, sur le réemploi des matériaux de construction,

Graffitis au 312, exposition photos des traces des nombreux graffeurs, connus et inconnus, qui ont coloré le béton du bâtiment, encrassé par le temps, avant sa rénovation en 2005.

Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage 312 avenue René Gasnier 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241229999 https://matp-angers.fr [{« link »: « https://www.caue49.com/?portfolio=hors-la-benne »}, {« link »: « https://www.caue49.com/?portfolio=graffitis-au-312 »}] L’une des quatre écoles de pilotage privées (avec Nimes, Agen, Clermont-Ferrand) créée sous contrat avec l’Armée de l’Air à la veille de la Seconde Guerre. En 1938-39, « l’école d’aviation d’Angers-Avrillé » a été réalisé par l’architecte angevin Bricard (plans conservés aux Archives Départementale 49). Elle n’a fonctionné que quelques mois, l’Armée de l’Air ayant créé alors ses propres structures de formation. Remise en état en 1946, elle a été désaffecté vers 1960 et « oublié » depuis lors par ses propriétaires-commanditaires. Bâtiment (90x8m) de composition symétrique, à deux ailes de deux niveaux autour d’un portique central à escalier principal sommé de la tour de contrôle, avec une structure de béton armé avec cloisons de briques, toiture-terrasse à étanchéité d’asphalte, menuiseries métalliques ; sols de grès cérame dus à Odorico (avec, au sol du portique, une mosaïque au sigle de la « Compagnie Française d’Aviation » sur motif d’ailes entouré d’une escadrille). Le plan des « jardins et chaussées », clos d’une grille précédant le bâtiment sur la R.N., a été réalisé en parfaite cohérence de style et proportions. En 1988-89, l’association « Préfiguration Écomusée d’Anjou » a constitué un dossier convaincant de proposition de sauvegarde-réutilisation. Mais la démarche, s’appuyant sur une proposition de protection au titre des Monuments Historiques avalisée par plusieurs avis déterminés au sein du Ministère de la Culture (dont celui de l’Inspecteur des Monuments Historiques) s’est heurtée à des projets autoroutiers qui prévoyaient la démolition partielle du bâtiment, à des incertitudes de diagnostic sur l’état réel des bétons armés soumis à la corrosion, et surtout à un avis du Préfet de Maine-et-Loire défavorable à une présentation devant la CO.RE.P.H.A.E. dans un tel contexte. Depuis lors, le District d’Angers a modifié ses plans autoroutiers (qui ne touchent plus le bâtiment) ; l’aérodrome a été transféré à 30 Km au Nord d’Angers et l’emplacement libéré devient l’enjeu d’un vaste programme autour d’un projet de parc végétal. Le bâtiment de la Compagnie Française d’Aviation, en cours d’acquisition, doit devenir « Maison de l’Architecture » avec la contribution essentielle du C.A.U.E. de Maine-et-Loire en particulier qui a fait réaliser un diagnostic sur l’état des béton. Parking accessible depuis le boulevard Élisabeth Boselli.

© CAUE de Maine-et-Loire