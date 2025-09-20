L’ancienne forge de Lutzelhouse Lutzelhouse

L'ancienne forge de Lutzelhouse

55 rue Principale Lutzelhouse Bas-Rhin

Samedi 2025-09-20 10:00:00

2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez cette ancienne forge du XIXème siècle entièrement restaurée où le temps est resté figé et plongez-vous dans le travail quotidien du forgeron. Présentation de ce métier d’un autre temps et de ses outils de travail.

55 rue Principale Lutzelhouse 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 40 24

English :

Discover this fully restored 19th-century forge, where time has stood still, and immerse yourself in the day-to-day work of the blacksmith. Learn about this ancient craft and its tools.

German :

Entdecken Sie diese alte, vollständig restaurierte Schmiede aus dem 19. Jahrhundert, in der die Zeit stehen geblieben ist, und tauchen Sie ein in die tägliche Arbeit des Schmieds. Stellen Sie diesen Beruf aus einer anderen Zeit und seine Arbeitsgeräte vor.

Italiano :

Scoprite questa fucina del XIX secolo completamente restaurata, dove il tempo si è fermato, e immergetevi nel lavoro quotidiano del fabbro. Imparate a conoscere questo antico mestiere e i suoi strumenti.

Espanol :

Descubra esta fragua del siglo XIX totalmente restaurada, donde el tiempo se ha detenido, y sumérjase en el trabajo diario del herrero. Aprende sobre este antiguo oficio y sus herramientas.

