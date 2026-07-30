Informations pratiques

Lutzelhouse

L’ancienne forge de Lutzelhouse

82 rue Principale Lutzelhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez cette ancienne forge du XIXème siècle entièrement restaurée où le temps est resté figé et plongez-vous dans le travail quotidien du forgeron. Présentation de ce métier d’un autre temps et de ses outils de travail.

Découvrez cette ancienne forge du XIXème siècle entièrement restaurée où le temps est resté figé et plongez-vous dans le travail quotidien du forgeron. Présentation de ce métier d’un autre temps et de ses outils de travail. .

82 rue Principale Lutzelhouse 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 40 24

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English :

Discover this fully restored 19th-century forge, where time has stood still, and immerse yourself in the day-to-day work of the blacksmith. Learn about this ancient craft and its tools.

L’événement L’ancienne forge de Lutzelhouse Lutzelhouse a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche