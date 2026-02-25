LANCYRE EN FÊTE Valflaunès

LANCYRE EN FÊTE

Hameau de Lancyre Valflaunès Hérault

2026-05-23

2026-05-24

2026-05-23

Lancyre en fête ! revient pour sa 5ème édition le samedi 23 et le dimanche 24 mai au cœur du Château Lancyre en AOP Pic Saint Loup.

Muni de votre kit personnalisé verre, chapeau aux couleurs de l’événement, porte-verre, programme et quizz partez à votre rythme sur une balade œnotouristique de 4,5 km ponctuée de panneaux thématiques. Les départs se font librement de 10h30 à 15h, et tout au long du parcours, vous pourrez faire des pauses sur nos stands de dégustation pour associer nos vins à des amuse-bouches salés ou sucrés, tandis que les plus jeunes s’amuseront à découvrir des sirops artisanaux à l’aveugle.

Des animations thématiques et de nombreuses surprises festives viendront compléter cette expérience immersive et conviviale, pour des moments à partager en famille ou entre amis. .

Hameau de Lancyre Valflaunès 34270 Hérault Occitanie

Lancyre en fête returns for its 5th edition on Saturday May 23 and Sunday May 24 at the heart of Château Lancyre in the Pic Saint Loup PDO.

