Land Art Lanrivain
Land Art Lanrivain jeudi 13 août 2026.
Lanrivain
Land Art
Hameau de saint-Antoine Lanrivain Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
La nature offre mille et une inspirations. Explorez les
paysages pittoresques et enchanteurs du hameau de Saint-Antoine ou de l’??tang de Beaucours. Guidé par la magie des lieux, laissez émerger l’artiste qui sommeille en vous…
Sortie nature ludique et créative
Pour petits et grands
Réservation obligatoire
organisée par l’association Cicindèle .
Hameau de saint-Antoine Lanrivain 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11
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English :
L’événement Land Art Lanrivain a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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