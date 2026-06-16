Lanrivain

Land Art

Hameau de saint-Antoine Lanrivain Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

La nature offre mille et une inspirations. Explorez les

paysages pittoresques et enchanteurs du hameau de Saint-Antoine ou de l’??tang de Beaucours. Guidé par la magie des lieux, laissez émerger l’artiste qui sommeille en vous…

Sortie nature ludique et créative

Pour petits et grands

Réservation obligatoire

organisée par l’association Cicindèle .

Hameau de saint-Antoine Lanrivain 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

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English :

L’événement Land Art Lanrivain a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh