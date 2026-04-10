Magnac-Bourg

Lande interdite de Anne Isabelle Devillers

2 Place de la Bascule Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-22

L’office de tourisme à Magnac-Bourg vous propose une exposition de photographies Lande Interdite de Anne Isabelle Devillers accompagnée des sculptures de serpentine de Yann Sence. .

2 Place de la Bascule Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 ot.briancesudhautevienne@gmail.com

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English : Lande interdite de Anne Isabelle Devillers

L’événement Lande interdite de Anne Isabelle Devillers Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne