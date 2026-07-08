Landébrick ! Landévennec
samedi 24 octobre 2026 · Landévennec
Informations pratiques
Landévennec
Landébrick !
Place Yann Landévennec Landévennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:30:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Après Le Moyen-Âge , Les Non-humains , Les archéologues , voici Le château fort !
Les Lego® reviennent envahir l’abbaye au cœur des vacances de la Toussaint pour une 5ème édition.
Au programme atelier participatif pour réaliser une mosaïque géante et des milliers de briques 2X4 à disposition pour créer, imaginer, rêver ensemble !
En partenariat avec l’association Brickouest .
Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90
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English :
L’événement Landébrick ! Landévennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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