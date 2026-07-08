Informations pratiques

Landévennec

Landébrick !

Place Yann Landévennec Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:30:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Après Le Moyen-Âge , Les Non-humains , Les archéologues , voici Le château fort !

Les Lego® reviennent envahir l’abbaye au cœur des vacances de la Toussaint pour une 5ème édition.

Au programme atelier participatif pour réaliser une mosaïque géante et des milliers de briques 2X4 à disposition pour créer, imaginer, rêver ensemble !

En partenariat avec l’association Brickouest .

Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90

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English :

L’événement Landébrick ! Landévennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime