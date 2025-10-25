Landebrick Musée de l’ancienne Abbaye de Landévennec Landévennec

Début : 2025-10-25 10:30:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-25

Samedi et dimanche en continu de 10h30 à 18h

Exposition sur l’archéologie mosaïque ateliers libres briques Lego®

Après Le Moyen-Âge , Les Non-humains , voici Les archéologues !

Les briques Lego® reviennent envahir l’ancienne abbaye au cœur des vacances de la Toussaint. Cette année, des passionnés et artistes de la célèbre petite brique se sont inspiré des chantiers de fouilles archéologiques dans le monde pour nous faire découvrir des dioramas spectaculaires (Pyramide, châteaux forts, prospection sous-marine, aérienne et arctique, villa romaine, stratigraphie, fouilles de Landévennec et le célèbre Indiana Jones!). En parallèle, un atelier participatif sera proposé autour de la réalisation d’une mosaïque géante et des ateliers libres avec des milliers de briques seront à votre disposition pour créer, imaginer et rêver !

AU PROGRAMME

– Exposition dans le musée et l’auditorium

– Atelier libres Briques 2X4 dans la salle communale

– Mosaïque géante dans le hall

En partenariat avec l’association Brickouest et Brick event

Pour tous les âges, tarif d’entrée du musée (pas de réservation)

Le tarif d’entrée donne accès également au musée et au site .

Musée de l’ancienne Abbaye Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90

