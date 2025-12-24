Landerneau Bretagne Basket vs. Villeneuve d’Ascq, La Cimenterie Landerneau

Landerneau Bretagne Basket vs. Villeneuve d’Ascq

La Cimenterie 12 rue Saint-Ernel Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Venez supporter les louves du Landerneau Bretagne Basket pour leur rencontre face à Villeneuve d’Ascq! .

La Cimenterie 12 rue Saint-Ernel Landerneau 29800 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Landerneau Bretagne Basket vs. Villeneuve d’Ascq

L’événement Landerneau Bretagne Basket vs. Villeneuve d’Ascq Landerneau a été mis à jour le 2025-12-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS