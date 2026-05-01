Gaas

Landes Beer Festival #5

Salle forsans Gaas Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Cet événement autour de la bière est de retour à Gaas organisé par l’APE de Gaas . Durant cette journée ateliers dégustation, présence de brasseurs artisanaux, animations enfants, stands environnement, tournoi de fléchettes, concerts. Restauration sur place.

Cet événement autour de la bière est de retour à Gaas organisé par l’APE de Gaas . Il réunira plusieurs micro-brasseurs locaux dont Clouque déjà présent lors des précédentes éditions.

Des animations et des jeux seront proposés pendant l’après-midi avec notamment un tournoi de fléchettes organisé pour les grands (avec récompenses pour les vainqueurs), des activités pour les plus jeunes ainsi que des ateliers de dégustations.

Une restauration rapide sera sur place avec tapas et friterie.

La fête se poursuivra en soirée avec un concert du groupe Pop & Co qui mettra l’ambiance dès 20h30.

Venez partager un moment convivial entre amis ou en famille dans une ambiance festive et nature. .

Salle forsans Gaas 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine apegaas@gmail.com

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English : Landes Beer Festival #5

This beer event is back in Gaas, organized by the APE de Gaas. During the day: tasting workshops, craft brewers, children’s activities, environmental stands, darts tournament, concerts. Catering on site.

L’événement Landes Beer Festival #5 Gaas a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pays d’Orthe et Arrigans