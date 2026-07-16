LANDES DE GASCOGNE – Balade sensorielle de nuit, Bourideys (33), Bourideys

Informations pratiques

LANDES DE GASCOGNE – Balade sensorielle de nuit Mardi 28 juillet, 20h30 Bourideys (33) Gironde

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T20:30:00+02:00 – 2026-07-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T20:30:00+02:00 – 2026-07-28T23:00:00+02:00

À Bourideys (33), dans la Réserve Internationale de Ciel étoilé des Landes de Gascogne, le Parc vous propose cette balade nocturne pour une immersion originale…

Au cœur de la nuit, guidés à la lueur de la Lune, la vue laisse place à l’ouïe, au toucher et à l’odorat. Une marche douce pour redécouvrir la forêt autrement, éveiller ses sens et ressentir l’ambiance particulière de la nuit.

Cette sortie guidée vous donnera l’occasion d’en apprendre davantage sur des espèces animales assez peu connues.

Informations pratiques :

Mardi 28 juillet 2026 à 20h30.

Réservation obligatoire par mail à info@parc-landes-de-gascogne.fr ou par téléphone au +33 5 57 71 99 99.

À partir de 9 ans. Animation gratuite.

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Une balade nocturne pour une immersion originale… guidés à la lueur de la Lune, la vue laisse place à l’ouïe, au toucher et à l’odorat. Une occasion de « voir » doucement la forêt autrement…