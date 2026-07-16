LANDES DE GASCOGNE – Les visiteurs du soir à la réserve ornithologique du Teich, Entrée de la Réserve ornithologique du Teich (33470), Le Teich

Informations pratiques

LANDES DE GASCOGNE – Les visiteurs du soir à la réserve ornithologique du Teich Lundi 27 juillet, 20h00 Entrée de la Réserve ornithologique du Teich (33470) Gironde

Plein tarif : 24 € — Enfants : 15 € — Famille (2A + 2E) : 70 €. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T20:00:00+02:00 – 2026-07-27T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-27T20:00:00+02:00 – 2026-07-27T23:00:00+02:00

Au cœur du Bassin d’Arcachon, la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous propose une découverte de la réserve ornithologique du Teich accompagnée par un guide naturaliste.

Cette balade accompagnée par un guide naturaliste vous permet de découvrir au crépuscule la Réserve Ornithologique du Teich et les espèces qui la peuplent. Dans le silence et l’intimité de la nuit montante, les bruits, les chants, les cris des oiseaux prennent un relief exceptionnel.

Toutes les dates de juillet 2026 :

Le mardi 7 juillet, le jeudi 9 juillet, le mercredi 15 juillet, le jeudi 16 juillet, le lundi 20 juillet, le mercredi 22 juillet, le jeudi 23 juillet, le lundi 27 juillet, le mercredi 29 juillet, le jeudi 30 juillet 2026 à 20h.

Informations pratiques :

Réservation obligatoire.

Plein tarif : 24 € — Enfants : 15 € — Famille : 70 €.

Durée : 3h, horaire de départ précisé à la réservation, retour à la nuit tombée.

Informations et réservations par mail à maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr ou par téléphone au +33 5 24 73 37 33.

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Balade accompagnée par un guide naturaliste pour découvrir à l’orée de la nuit la Réserve Ornithologique du Teich et les espèces qui la peuplent.