LANDES DE GASCOGNE – Soirée biodiversité nocturne, BALIZAC (33730), Balizac

Informations pratiques

LANDES DE GASCOGNE – Soirée biodiversité nocturne Jeudi 23 juillet, 20h30 BALIZAC (33730) Gironde

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T20:30:00+02:00 – 2026-07-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T20:30:00+02:00 – 2026-07-23T23:00:00+02:00

Au cœur de la Réserve Internationale de Ciel Étoilé des Landes de Gascogne, optez pour une veillée en compagnie d’un animateur nature du Parc, pour partir à la rencontre de la faune qui s’éveille quand le jour s’éteint.

Rapaces, chauves-souris et Engoulevent d’Europe, des espèces encore trop peu connues aux habitudes discrètes et nocturnes, seront au cœur de ces découvertes. Armand, animateur nature du PNR, partagera ses connaissances et vous guidera à l’écoute et à l’observation de ces animaux fascinants.

Les dates de juillet 2026 :

Le jeudi 16 juillet 2026, à 20h30, à Saint-Michel-de-Castelnau (33840)

Le mardi 21 juillet 2026, à 20h30, à Lugos (33830)

Le jeudi 23 juillet 2026, à 20h30, à Balizac (33730)

Informations pratiques :

Réservation obligatoire par mail à info@parc-landes-de-gascogne.fr ou par téléphone au + 33 5 57 71 99 99.

À partir de 9 ans.

Animation gratuite.

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Une veillée en compagnie d’un animateur nature du Parc, pour partir à la rencontre de la faune qui s’éveille quand le jour s’éteint.