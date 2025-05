Landeus y Tapas _Samedi 21 juin_Casetas & Concerts – Labenne, 21 juin 2025 15:00, Labenne.

Landeus y Tapas _Samedi 21 juin_Casetas & Concerts Place de la République Labenne Landes

Samedi 21 juin

À partir de 19h, la scène s’anime :

Casetas, concerts gratuits, Fête de la Musique et animations.

Célébrons comme il se doit la Fête de la Musique à Landeus Y Tapas !

Samedi 21 juin

15h Course de trottinettes

18h30 CASETAS / CONCERTS Place de la République

19h00 Duo Jumo

19h30 Chorale Basque

20h00 Côté Jardin

21h30 / 23h00 Jeyo

23h00 Dj Jeff

Et tout au long du week-end, venez vous régaler au Village gourmand des Casetas brochettes de crevettes, coeurs de canard, pintxos, chipirons, croquetas, Xistora, moules, tortilla, pan con tomate, pasta box, sardines, galettes saucisse, croque monsieur, hot dog,

crêpes, fondant chocolat, café gourmand, pancakes… .

Place de la République

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60

English : Landeus y Tapas _Samedi 21 juin_Casetas & Concerts

Saturday, June 21st

From 7pm, the stage comes alive:

Casetas, free concerts, Fête de la Musique and entertainment.

German : Landeus y Tapas _Samedi 21 juin_Casetas & Concerts

Samstag, 21. Juni

Ab 19 Uhr wird die Bühne zum Leben erweckt:

Casetas, Gratiskonzerte, Fête de la Musique und Animationen.

Italiano :

Sabato 21 giugno

Dalle 19:00, il palco si anima:

Casetas, concerti gratuiti, Fête de la Musique e animazione.

Espanol : Landeus y Tapas _Samedi 21 juin_Casetas & Concerts

Sábado 21 de junio

A partir de las 19.00 horas, el escenario cobra vida:

Casetas, conciertos gratuitos, Fête de la Musique y animaciones.

